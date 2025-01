Lula autorizou concurso para contratar mais 2 mil policiais federais, diz Lewandowski

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse nesta quarta-feira, 29, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou a realização de concurso para contratar mais dois mil policiais federais. Ele deu a declaração no Palácio do Planalto ao lado da ministra Esther Dweck (Gestão) e do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, depois de reunião com Lula.

"O presidente da República anunciou que pudéssemos fazer um concurso para que ingressassem mil policiais este ano e mais mil policiais no ano que vem. Portanto, mais 2 mil policiais federais que serão distribuídos por todo o Brasil", declarou o ministro da Justiça. De acordo com ele, isso fará a corporação voltar à média histórica de 15 mil policiais.

Esther Dweck disse que ainda não há um valor exato a ser destinado para a contratação dos novos agentes. Segundo ela, a entrada efetiva dos novos policiais em serviço pode ser no fim deste ano ou em 2025. A ministra disse que o governo anunciará outros concursos nos próximos meses.

"A autorização é dada agora e tem todo um processo longo; provavelmente a entrada efetiva deve ocorrer mesmo no final deste ano ou só no ano que vem", declarou Esther Dweck. Andrei Rodrigues disse que o concurso englobará todos os cargos da Polícia Federal: policial, delegado, escrivão, agente perito e papiloscopista.