Gisele Bündchen surge gravidinha nas redes sociais pela primeira vez

Gisele Bündchen surgiu gravinha nas redes sociais pela primeira vez nesta quarta-feira, dia 29. Até o momento, o público havia tido contato com flagras da modelo brasileira, mas nenhuma foto ou vídeo oficial feito por ela.

Os flashes da terceira gravidez da modelo, dessa vez, fruto relacionamento com Joaquim Valente, fizeram parte um vídeo motivacional, que contava com outros registros da brasileira. Na legenda da publicação, ela escreveu:

Felicidade é um trabalho interno. Lembre-se, você é o único que tem o poder de criar a vida que deseja viver. Felicidade é um trabalho interno. Lembre-se, só você tem o poder de criar a vida que deseja viver.

Ainda não temos informações sobre o sexo do bebê, muito menos, quando a modelo deverá dar à luz. Vale lembrar que ela já é mãe de Benjamin e Vivian, do antigo casamento com Tom Brady.