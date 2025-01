Nem gol relâmpago salva o Ramalhão de vexame na Série A-2 do Paulista

O Santo André retomou a rotina de derrotas na Série A-2 do Paulista. Depois de superar a Portuguesa Santista, por 2 a 0, domingo, na Baixada, e dar ao torcedor a expectativa de dias melhores, o Ramalhão recebeu o então lanterna Votuporanguense, nesta quarta-feira (29) à tarde, no Bruno Daniel. O gol relâmpago a um minuto de jogo até fez os quase 500 presentes sonharem com a manutenção do bom momento, mas bastaram alguns minutos para os visitantes virarem o jogo e, já no segundo tempo, confirmarem a vitória, por 3 a 1, que levou a equipe aos quatro pontos, a exemplo do Ramalhão, que pode fechar a quinta rodada na zona de descenso.

O baixo rendimento na competição, com uma vitória e três derrotas – além de um empate –, pode culminar na demissão do técnico Gilson Kleina.

Nesta quarta, o Santo André não precisou de muito tempo para alegrar a torcida. Nelsinho abriu o placar logo a um minuto de confronto.

Mas a alegria andreense durou pouco. Vinicius Bala, aos 11, e Borech, aos 37, viraram o placar para o Votuporanguense, que sacramentou os três pontos com Derick, aos 29 minutos da etapa final.