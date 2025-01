Bruna Biancardi mostra mar de malas em mudança da Arábia Saudita para o Brasil

A mudança de Neymar Jr. e Bruna Biancardi para o Brasil está a todo vapor! Nesta quarta-feira, dia 29, a influenciadora compartilhou uma imagem impressionante de uma série de malas prontas para deixar a Arábia Saudita rumo ao Brasil.

Vale lembrar que Neymar reincidiu o contrato com Al-Hilal e passará a jogar pelo Santos, time que o revelou no mundo do futebol. Com isso, a família deixou o país árabe e estará de volta no litoral paulista.

Neymar e Bruna são pais de Mavie, de um ano de idade, e esperam a segunda filha juntos, que ainda não teve o nome revelado. Além das duas, o jogador ainda é pai de Helena, que mora com a mãe, Amanda Kimberlly, em São Paulo, e Davi Lucca, fruto do antigo envolvimento com Carol Dantas.