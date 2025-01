Embaixada brasileira é atacada no Congo

A Embaixada do Brasil, instalada em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, país na África Central, foi alvo de ataque na noite ontem. Manifestantes invadiram a representação diplomática em protesto contra o que veem como omissão ou conivência de nações estrangeiras em relação ao avanço do grupo rebelde M23. Não há feridos, mas a bandeira nacional hasteada foi levada pelo grupo.

Representações diplomáticas da França, EUA, Uganda, Quênia e Ruanda, também foram alvo de ações violentas.

Detalhes do ataque à Embaixada do Brasil não foram detalhados.

Em nota divulgada na noite de ontem, o Itamaraty manifestou “grave preocupação” com os ataques e informou que os funcionários da Embaixada estão bem. Ainda no comunicado, a diplomacia brasileira citou o “princípio básico da inviolabilidade das missões diplomáticas e a obrigação ativa de o país anfitrião garantir proteção ao pessoal da missão e a suas instalações”.

CONFLITO

A instabilidade no território congolês tem aumentado desde que integrantes do grupo M23 tomaram controle do aeroporto da maior cidade do país, Goma, após a captura da cidade “em uma ofensiva que deixou corpos espalhados pelas ruas”.

A escalada nas tensões, segundo a imprensa internacional, é a maior desde 2012. O conflito ocorre em meio a disputas pelo controle dos recursos naturais do país como ouro e outros minerais essenciais para a produção de celulares e baterias para veículos elétricos.