Fabiana Justus explica motivo de idas frequentes ao hospital

Fabiana Justus explicou nesta terça-feira, dia 29, o motivo de estar indo frequentemente ao hospital mesmo com o câncer em remissão. Por meio dos Stories do Instagram, a influenciadora digital contou para os seguidores que isso faz parte do tratamento e que ainda precisará ir à casa de saúde uma semana por mês por dois anos para concluir os procedimentos.

Após ser perguntada em uma caixinha de perguntas na rede social, a filha de Roberto Justus respondeu que sabia dessa etapa desde o começo:

Todo mês eu tomo uma medicação de manutenção do tratamento. Vou durante uma semana por mês todos os dias no hospital tomar e volto para casa, daí eles fazem exames de controle, etc. Essa medicação eu tenho que tomar por dois anos. Acaba em março de 2026.

Ela ainda reforçou que está em remissão e ainda revelou que passa por alguns efeitos colaterais:

Estou em remissão, graças a Deus, mas faz parte do meu tratamento tomar essa medicação pelo período de dois anos após o transplante para manter tudo do jeito que está: zeradinho. Tem uns efeitos colaterais chatinhos, tipo enjoo, mas faz parte.

Vale lembrar que Fabiana foi diagnosticada com leucemia em janeiro de 2024 e realizou um transplante de medula em março do mesmo ano.