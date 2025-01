Tom Welling é preso por supostamente dirigir sob influência de álcool

Tom Welling, mais conhecido por ter interpretado Clark Kent na série Smallville, foi preso por supostamente dirigir sob a influência de álcool. Segundo informações do TMZ, o artista foi detido com a suspeita de pela polícia local de Yerak, na Califórnia, Estados Unidos.

O nível de concentração de álcool no sangue de Tom teria indicado um valor igual ou superior a 0,08%. A prisão teria acontecido no estacionamento de uma rede de fast food pouco tempo após a meia-noite no último domingo, dia 26.

O veículo ainda divulgou a imagem tirada do ator pelas autoridades após ele ser detido e o registro rapidamente viralizou na web.

Além de Smallville, Tom Welling também é conhecido por seus papéis em produções como Lucifer, Doze É Demais e A Névoa.