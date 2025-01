A Globo hoje é quem se dá melhor com contraprogramação

Murilo Fraga, que recentemente deixou o SBT, sempre demonstrou sabedoria e mesmo humildade em muitas ocasiões, quando existiu a necessidade de trabalhar com a contraprogramação.

Por aí, soube evitar, o quanto possível, o uso de produtos similares nos mesmos horários de quem está na liderança, ou seja, novela versus novela, jornal contra jornal e demais situações.

Qualquer tentativa em não proceder assim é dar a cara à tapa e sempre um perigoso convite ao fracasso.

Mas, sem querer, ou até querendo, por incrível que pareça, é justamente a Globo quem está sabendo usar melhor esse expediente nos tempos atuais.

As suas concorrentes, sem exceção, batem de frente com ela usando jornais no começo da manhã. E todas se dão mal, claro.

De tarde, são elas, as concorrentes, que se engalfinham, cada uma com o seu jornal policial, deixando a contraprogramação da Globo, com novelas no ar, fazer uma enorme diferença.

Televisão, claro, é preciso saber fazer, mas não correr riscos desnecessários e nem quebrar a cara. Um pouquinho mais de sabedoria é essencial e conta pontos.

TV tudo

Muitos projetos A Warner Bros. Discovery está com nada menos que 60 projetos no Brasil em diferentes etapas de trabalho, desde avaliação, proximidade de gravações e pós-produção. Seus executivos estão bem animados com esses trabalhos. Primeiro lugar Beleza Fatal, já em cartaz, será um importante termômetro para a WBD, em relação à discussão de continuar investindo em novelas no Brasil. A trama estrelada por Camila Pitanga já se encontra em primeiro lugar no Top 10 de séries. Paulo Vieira O Fantástico, da Globo, terá duas estreias no próximo domingo. Paulo Vieira comanda o quadro Devolve Aí, sobre conciliações bem-humoradas. O mote é em cima de um bate-papo do Paulo com pessoas que querem recuperar algo que emprestaram: roupa, dinheiro, livro etc. Ele tentará ajudá-las na missão. Xuxa Meneghel A Globo também confirma a estreia de uma série de Xuxa no ‘Show da Vida’ que aborda adoção de animais. Intitulada Deu Petch, marca o retorno da rainha dos baixinhos à emissora após 11 anos. O projeto, dividido em quatro episódios, envolve a paixão da apresentadora pelos animais, e acompanha o processo de resgate e adoção de bichos abandonados. Calculado Esse movimento da Globo em reforçar a estrutura do Fantástico chega em boa hora, porque o programa deixou de ser uma referência nas noites de domingo. Tudo mais do mesmo. Um choque de realidade na sua equipe poderá, inclusive, frear os avanços de Domingo Espetacular e ‘PSS com a Patrícia Abravanel’. Lançamento A Editora Onze Cultural promove sexta-feira, a partir das 18h, na Retrôgol Arena, em São Paulo, o lançamento de 1960 – quando as estrelas ficaram vermelhas, escrito por José Trajano.Um olhar do menino Trajano sobre o feito do América, campeão da primeira taça da Guanabara. Viagem de Paulo Ficou para a última semana de março o embarque do elenco da série Paulo, O Apóstolo ao Peru. A parceria Record-Seriella planeja ficar quase um mês por lá em gravações nas locações já definidas pelo time do diretor Leonardo Miranda. Datas Paulo será o principal investimento da Record na temporada de 2025 e reúne nomes como Murilo Cezar, Anna Melo, Michelle Batista, Caio Paduan, Rosanne Mulholland, Priscila Ubba, entre muitos outros. A estreia está prevista para maio, no Univer Video, e em julho, na Record. Série Ouro Pelo terceiro ano consecutivo, a Band vai apresentar os desfiles da Série Ouro do Carnaval no Rio de Janeiro. JP Vergueiro foi escalado para ancorar a transmissão ao lado de comentaristas e repórteres que estarão a postos na Sapucaí na sexta-feira e sábado, às 20h30 para o Rio, e à 1h da manhã para todo o Brasil. Direção de Paola Novaes. Alguns exemplos Como já dito aqui, a série Véspera, estrelada por Gabriel Leone e Bruna Marquezine, abriu leitura de texto. Já Praia dos Ossos, com Marjorie Estiano e Emilio Dantas (foto), gênero ‘true crime’, baseada no assassinato de Ângela Diniz, tem estreia confirmada na Max para ainda este ano. Bate-Rebate - Hoje, quarta-feira, o Sem Censura, apresentado por Cissa Guimarães na TV Brasil, recebe Compadre Washington e Beto Jamaica, do grupo É o Tchan; o cantor e compositor Gerônimo Santana e o coreógrafo Zebrinha. - O longa Câncer com Ascendente em Virgem, dirigido por Rosane Svartman, chega aos cinemas em 27 de março. - Estrelado por Suzana Pires, Marieta Severo, Nathália Costa e Fabiana Karla, é baseado na história de Clélia Bessa – produtora do filme. - Durante o tratamento que a curou de um câncer de mama, em 2008, ela lançou o blog Estou com Câncer, e Daí?. - Amanhã, quinta-feira, o longa Caindo na Real chega ao catálogo do Telecine. Evelyn Castro e o cantor Belo estão no elenco. - A rádio Bandeirantes começou a semana com a estreia do quadro Trabalho em Foco. - Todas as segundas e quartas-feiras, no Pulo do Gato, às 6h40, os jornalistas Pedro Campos e Silvania Alves e o especialista em carreira Rodrigo Dib trazem dicas, orientações e oportunidades de vagas. - Tem mais: domingo agora, a RB estreia o Viva o Litoral, das 9h às 10h, numa parceria com a Prefeitura de Santos. C’est fini A ESPN está de olho no mercado em busca de um nome de peso para sua equipe. Com o desligamento de Mauro Naves, abriu-se essa possibilidade. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Colaborou José Carlos Nery