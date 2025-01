PIB da Espanha cresce 0,8% no 4º trimestre, mais que o esperado, e fecha 2024 com alta de 3,2%

O Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha cresceu 0,8% no quarto trimestre de 2024 ante os três meses anteriores, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 29, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). A variação superou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 0,6% no período. Na comparação anual, a economia espanhola teve expansão de 3,5% entre outubro e dezembro, também acima do consenso do WSJ, de ganho de 3,1%. Em todo o ano de 2024, o PIB espanhol foi 3,2% maior que o de 2023, informou o INE.