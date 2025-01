Trump convida Netanyahu para encontro na próxima semana

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para um encontro na próxima semana, de acordo com uma carta enviada pela Casa Branca e compartilhada pela equipe do líder israelense. Será a primeira visita de um líder estrangeiro aos Estados Unidos no segundo mandato de Trump à frente dos EUA. O anúncio ocorre enquanto os Estados Unidos pressionam Israel e o Hamas a manter o cessar-fogo que pausou o conflito de 15 meses em Gaza. O encontro está marcado para terça-feira. Fonte: Associated Press.