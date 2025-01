Bolsas de NY fecham em alta, com recuperação após DeepSeek, balanços e decisão do Fed no radar

As bolsas de Nova York fecharam em alta hoje, com destaque para a recuperação do Nasdaq, que subiu mais de 2% após a liquidação de ontem, desencadeada pelas perspectivas para os desenvolvimentos de inteligência artificial (IA) da chinesa DeepSeek. Além disso, a sessão contou com uma série de balanços, enquanto investidores se voltam para a decisão do Federal Reserve (Fed) nesta quarta-feira.

O Dow Jones subiu 0,31%, a 44.850,35 pontos. O S&P 500 avançou 0,92%, a 6.067,70 pontos. O Nasdaq teve alta 2,03%, a 19.733,59 pontos.

Entre os destaques nas altas, a Nvidia subiu 8,82%, a após a queda superior a 17% ontem, e a Apple avançou 3,65%, com perspectivas de que a empresa poderá ser menos afetada pelos desenvolvimentos chineses de IA do que outras gigantes americanas. A subida recente do mercado esteve mais concentrada entre as maiores empresas do S&P 500 do que em 2000, aponta a Capital Economics. As 100 maiores empresas representam um peso semelhante, mas as 10 maiores empresas representam uma parcela maior do que nunca. "Isto pode significar que as perdas seriam igualmente concentradas, proporcionando bastante margem para que as empresas médias no S&P 500 tenham um bom desempenho se o cenário econômico se mantiver positivo, como esperamos", avalia a consultoria.

"Da forma como está, com os detalhes sobre o sucesso do DeepSeek ainda escassos, não está claro se a recuperação da IA acabou de forma alguma. Se assim fosse, suspeitamos que seria suficiente para arrastar para baixo o S&P 500 ponderado pela capitalização de mercado, como aconteceu em 2000; mas a história sugere que poderá não ser suficiente para derrubar as empresas médias", conclui.

Entre os balanços, a General Motors (GM) teve prejuízo líquido de US$ 2,96 bilhões no quarto trimestre de 2024, revertendo o ganho de US$ 2,10 bilhões apurado em igual período do ano anterior. Como resultado, as ações da empresa recuaram 8,89%. A JetBlue Airways reportou prejuízo líquido de US$ 72 milhões e receita de US$ 2,27 bilhões no quarto trimestre de 2024. As ações da companhia sofreram forte liquidação, com queda de 25,71%. Por outro lado, a Royal Caribbean teve lucro líquido de US$ 600 milhões no quarto trimestre de 2024, um avanço em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionando a empresa a subir 12,00%.

Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na noite da segunda-feira, 27, que a Microsoft está entre as empresas americanas que poderiam assumir o controle do TikTok. "Eu diria sim", disse Trump, ao ser questionado por jornalistas se a companhia estava entre as candidatas a comprar a plataforma de origem chinesa. O resultado ajudou a impulsionar uma alta de 2,87% da gigante americana de tecnologia.