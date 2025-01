Tite Campanella mantém Leandro Prearo como reitor da USCS

O prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL), assinou portaria que mantém o professor doutor Leandro Prearo como reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul) pelos próximos quatro anos.





“Leandro Prearo tem um excelente histórico profissional, fez um bom trabalho à frente da USCS. Foi o primeiro colocado na votação interna que a universidade, como manda a tradição, realizou. Então, assinei a portaria de recondução ao cargo, por mais quatro anos, para seguirmos desenvolvendo um grande trabalho por São Caetano”, disse o prefeito.





Tite e o reitor se reuniram na tarde desta terça-feira (28/1), no Palácio da Cerâmica, e debateram as ações e desafios que a USCS tem pela frente pelos próximos quatro anos. A instituição, de 56 anos de existência, afirmou que possui em sua essência ir além da produção de conhecimento, também atuando como aliada da Prefeitura em serviços prestados à comunidade.





“Agradeço ao prefeito Tite a confiança e minha recondução. A palavra-chave deste novo período será continuidade, para seguir a trajetória de fazer da USCS referência no Estado e no Brasil”, afirmou Prearo, que é graduado em Matemática com ênfase em Informática e é Mestre e Doutor em Administração (Métodos Quantitativos) pela USP (Universidade de São Paulo).

Na USCS desde 2003 e nomeado reitor em 2021, Prearo declarou que um dos objetivos será a preparação dos alunos para uma sociedade em constante transformação. “Vamos focar, claro, na formação técnica, mas muito também na formação de cidadãos críticos, preparados para um futuro incerto, de novas profissões. Cidadãos que vão conseguir enfrentar novos desafios que, principalmente, a tecnologia vai trazer.”





“Seguiremos também com investimentos em pesquisa e manter o que está no nosso DNA, que é a extensão, estar junto da comunidade”, pontuou Prearo, citando serviços como hospital veterinário, atendimento jurídico, atendimento psicológico, centro de fisioterapia, clínicas odontológicas, atendimentos contábeis e de áreas de administração. “Há parceria ‘ganha-ganha’. Ganha a população, a comunidade, as empresas, por estarem recebendo serviço prestado por uma universidade e ganha, principalmente, nossos alunos por poder aprender na prática.”