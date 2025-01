Brasil resgata mais de duas mil pessoas em trabalho análogo à escravidão

Atuação de ficalização do Ministério do Trabalho e Emprego resultou no resgate de 2.004 pessoas em condições de escravidão. Ao longo do ano passado foram realizadas 1.035 ações fiscais, garantindo a liberdade e o pagamento de R$ 7.061.526,03 em verbas trabalhitsas e rescisórias.

Segundo a Pasta do governo federal, as áreas com o maior número de resgatados foram a construção civil, cultivo de café, cultivo de cebeloa, serviços de preparação de terreno, colheita e horticultuira.

Nas fiscalizações em âmbito doméstico, a inspeção do trabalho realizou 22 ações específicas em 2024, resultando no resgate de 19 trabalhadores. “Esses dados revelam um crescimento significativo no número de trabalhadores resgatados em áreas urbanas, que representaram 30% do total de trabalhadores em condições análogas à escravidão identificados em 2024”, destacou o ministério.