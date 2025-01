A caminho do Fla, Danilo revela saída frustrante da Juventus: 'Queria me despedir no estádio'

Danilo se despediu da Juventus de uma maneira que não desejava. O defensor brasileiro, que conquistou diversos títulos importantes com o clube italiano, revelou que gostaria de ter tido ao menos um jogo de despedida para agradecer aos torcedores, mas sua saída foi forçada por uma decisão do treinador Thiago Motta e bancada pela diretoria do clube.

"Teria preferido me despedir no estádio e partir de forma diferente. Só carrego comigo algumas boas recordações", afirmou, ao portal IlBianconero, deixando claro que a decisão de deixar o clube não partiu dele, mas foi consequência das escolhas do treinador.

O zagueiro, que chegou à Juventus em 2019, fez questão de destacar o carinho que sempre recebeu da torcida. "Recebi tanto carinho aqui que vou levar os torcedores para todos os lugares. Eles são a Juventus, não os jogadores e nem os dirigentes", declarou, emocionado pela conexão com os fãs.

"Sempre estive disponível. As escolhas são do clube e do treinador, não posso influenciar isso", completou, mostrando compreensão diante da situação, embora não fosse a decisão que ele gostaria de ter tomado.

Durante sua passagem pela Juventus, Danilo conquistou um Campeonato Italiano, uma Supercopa da Itália e duas Copas da Itália. O defensor, que também tem passagens por Porto, Real Madrid e Manchester City, agora volta ao futebol brasileiro, onde iniciou sua carreira, para assinar com o Flamengo.

O clube carioca, que perdeu Fabrício Bruno para o Cruzeiro, já vê em Danilo uma peça-chave para o setor defensivo. O jogador, que pode atuar tanto como zagueiro quanto como lateral-direito, é aguardado com grande expectativa pela torcida rubro-negra, especialmente para a final da Supercopa do Brasil, contra o Botafogo, no dia 2 de fevereiro.