Cross Regional é prioridade do colegiado de prefeitos

A Cross (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde) Regional é uma das pautas prioritárias do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. A informação foi confirmada pelos prefeitos durante assembleia realizada ontem pela entidade.

O processo de regionalização depende da criação de um DRS (Departamento Regional de Saúde), uma vez que as sete cidades estão inseridas na subdivisão da Grande São Paulo com outros 32 municípios, dentre os quais a Capital. Ou seja, para a criação de uma Cross local, o Grande ABC deverá ser oficializado como região administrativa.

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), afirmou que o primeiro grande projeto do Consórcio é a implementação da Cross. “Creio que essa demanda está muito forte”, pontuou. Já o prefeito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), reafirmou que a Central é a prioridade neste momento.

“É muito importante (essa pauta), até porque os municípios conseguem resolver entre si as demandas regionais. Defendo que se leve ao governo do Estado, para que se crie tanto a Cross Regional como uma Diretoria Regional de Saúde do Grande ABC. A baixada santista já tem e nossa região não pode deixar de ter uma diretoria para cuidar da saúde e discutir com a região metropolitana como um todo. Temos tamanho e estrutura para uma Diretoria Regional”, disse.

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), também defende uma Central de Regulação do Grande ABC. O podemista afirmou que a pauta é de extrema importância para a região, porque proporcionará aumento na oferta de vagas na Saúde, como por exemplo, no Hospital Mário Covas, em Santo André, e no do Serraria, em Diadema, além de equipamentos no entorno, principalmente na Capital.

Marcelo Lima destacou ainda que o clima é muito positivo para a região, tendo em vista que todos os prefeitos estão unidos e mobilizados em busca de recursos dos governos federal e estadual. “Vamos fazer com que o Consórcio volte a ter o brilho que no passado já teve”, pontuou.

A Cross é um serviço do Estado que realiza a intermediação das solicitações médicas para instituições de maior complexidade, a fim de atender pacientes em situações de urgência e emergência.