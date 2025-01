Rayane Figliuzzi, suposta affair de Belo, sofre assalto à mão armada no Rio de Janeiro, diz colunista

Rayane Figliuzzi, suposta affair de Belo, sofreu um assalto à mão armada na última segunda-feira, dia 27, no Rio de Janeiro. Segundo confirmou a assessora de imprensa da influenciadora ao colunista Leo Dias, o crime aconteceu no estacionamento do Shopping Nova América.

Tudo aconteceu quando a influenciadora estava sozinha, em uma ida ao dentista. Ela teria sido abordadas pelos criminosos e teve uma arma apontada para sua cabeça. Além do susto, Rayane ainda perdeu o celular, o notebook, a bolsa e o carro, uma BMW X6.

A influenciadora fez a denúncia na 44ª Delegacia de Polícia, em Inhaúma. Enquanto prestava depoimento, seu carro foi localizado em uma comunidade no Rio de Janeiro. Infelizmente, no entanto, os outros bens de Rayane não foram localizados.