Após Selena Gomez postar vídeo defendendo imigrantes, senador norte-americano ameaça deportá-la (e ela responde!)

Eita! Após Selena Gomez ter publicado um vídeo bastante chateada e defendendo os imigrantes, o senador norte-americano Sam Parker ameaçou deportá-la dos Estados Unidos.

Depois da posse da presidência do país por Donald Trump, o atual presidente criou uma nova lei para deportar mais de quatro mil imigrantes que estavam por lá. Então, a artista, que tem ascendência mexicana, publicou um Stories chorando e pedindo desculpas para todos que estão sendo tirados dos Estados Unidos.

Logo depois de postar o vídeo, a cantora acabou apagando, mas já havia viralizado:

Eu só queria dizer: me desculpem. O meu povo está sendo atacado, as crianças. Eu não entendo. Me desculpem, eu queria poder fazer algo, mas eu não consigo. Eu não sei o que fazer. Eu tentei de tudo, eu juro.

Após isso, o senador republicano Sam Parker juntou as notícias sobre Selena e postou no X, antigo Twitter, ameaçando retirá-la do país:

Deportem Selena Gomez.

Mas a cantora não ficou quieta! Logo em seguida, a atriz de Emilia Pérez publicou sua resposta no Story:

Oh sr. Parker, sr. Parker. Obrigada pela risada e pela ameaça.