Carreta perde controle, bate em poste e causa bloqueio total na Anchieta

Uma carreta perdeu o controle e, após colidir contra um poste, se chocou com pelo menos mais dois veículos, um carro e um caminhão, na Rodovia Anchieta, no km 12, na divisa entre São Bernardo e Capital. O acidente aconteceu no início da tarde desta terça-feira (28), e de acordo com informações da Ecovias, a pista sentido São Paulo já se encontra liberada após um bloqueio total.

Giane Rodrigues dos Santos, 54 anos, passageira do carro, foi a única ferida na colisão. Equipes de socorro já prestaram ajuda e encaminharam a vítima à um pronto-socorro. "Conseguimos frear antes de bater na carreta, mas o poste caiu em cima do nosso carro. No momento foi um grande susto, mas conseguimos nos acalmar", relata Geovane Rodrigues, 26, filho de Giane e condutor do veículo.