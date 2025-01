Jin, do BTS, doa mais de 400 mil reais para projeto que ajuda pacientes com doenças incuráveis

Kim Seokjin, mais conhecido como o Jin do BTS, doou um valor alto para ajudar pacientes com doenças incuráveis em países subdesenvolvidos. O Korea University Medical Center [Centro Médico da Universidade da Coreia do Sul] compartilhou nas redes sociais que o cantor de K-Pop fez uma doação no valor de cerca de 410 mil reais ao projeto internacional de apoio médico Global Favor Life Love Project, promovido pela universidade.

Em uma publicação nas redes sociais, o perfil oficial do centro médico deu detalhes sobre a boa ação do artista:

Ele [Jin] disse que espera trazer até mesmo uma pequena quantidade de esperança para aqueles que estão sofrendo de doenças não tratadas em pontos cegos médicos e quer se juntar aos fãs globais para ajudar mais vidas. O coração caloroso de Jin será usado para o Global Favor Life Love Project, que convidará e tratará 100 pacientes de países subdesenvolvidos que estão sofrendo de doenças devido a dificuldades econômicas e acesso limitado a cuidados médicos.

Uma matéria publicada no site oficial da Korea University ainda conta com uma declaração de Jin, que revela o seu desejo de ajudar vidas que precisam de tratamento:

- Espero que mesmo uma pequena esperança possa ser entregue àqueles que estão sofrendo sem tratamento em pontos cegos médicos. Quero me juntar aos fãs globais para ajudar mais vidas, disse o integrante do BTS.