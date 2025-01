Neymar Jr. e Bruna Biancardi se despedem do Al-Hilal e da Arábia Saudita: Foram meses maravilhosos

Nesta terça-feira, dia 28, Neymar Jr. fez uma publicação no Instagram se despedindo do Al-Hilal e da Arábia Saudita, anunciando oficialmente a sua saída do time de futebol. O jogador de futebol, no entanto, ainda não confirmou para onde estará se mudando com a família ou por qual clube passará a jogar.

Nas redes sociais, o craque fez um agradecimento ao Al-Hilal e aos sauditas pelo tempo que passou no país, declarando que seguirá acompanhando o time mesmo não fazendo mais parte da equipe.

A todos no Al-Hilal, aos fãs, obrigado!! Eu dei tudo para jogar e gostaria que tivéssemos aproveitado momentos melhores em campo juntos. Aos sauditas, obrigado por darem a mim e à minha família um novo lar e novas experiências. Agora conheço os verdadeiros sauditas e tenho amigos para a vida toda. Sempre senti seu amor e paixão pelo jogo. Estarei acompanhando sua jornada como clube e país rumo a 2034. Seu futuro será incrível, coisas especiais estão acontecendo. E sempre os apoiarei!!!

Bruna Biancardi também usou seu perfil para postar uma despedida da Arábia Saudita. Em uma publicação, companheira de Neymar Jr. abriu um álbum de fotos repleto de registros encantadores em que surge ao lado do jogador de futebol e de Mavie curtindo os meses que passaram juntos no país. Na legenda, escreveu:

Obrigada, Arábia Saudita pelos momentos incríveis que vivemos aqui! Muito obrigado pelo respeito e carinho com nossa família. Foram meses maravilhosos que ficarão para sempre em nossos corações! OBRIGADO.

Segundo informações do jornalista esportivo italiano Fabrizio Romano, especializado em transferências, Neymar Jr. já teria firmado um acordo verbal com o Santos para jogar pelo clube brasileiro.