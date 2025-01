Danton Mello diz que pai está morrendo de orgulho do sucesso de Selton Mello em Ainda Estou Aqui

Danton Mello participou nesta terça-feira, dia 28, do Encontro com Patrícia Poeta para falar sobre seu personagem em Garota do Momento, atual novela das seis da TV Globo. Mas, é claro, o ator também acabou abordando o sucesso do irmão, Selton Mello, e do filme Ainda Estou Aqui, que recebeu três indicações ao Oscar.

Vale lembrar que, na trama, Selton vive o patriarca Rubens Paiva, que foi sequestrado e morto pela ditadura militar. Durante o bate-papo com Patrícia, Danton contou que o irmão está atualmente na Austrália gravando um filme:

- Ele está fora do Brasil, em um fuso horário bem maluco. Ele está na austrália, gravando um filme. Primeiro filme dele em Hollywood.

Durante a fala, Danton ainda contou que seu pai, Dalton Mello, também está super orgulhoso do filho mais velho:

- A gente está muito orgulhoso. Se todo mundo está feliz, todo mundo está orgulhoso, imagina eu e seu Dalton. Aliás, beijo pai, um beijo, te amo demais. Com certeza está assistindo à gente. Um pai-coruja, está lá orgulhoso, babão.

Vale lembrar que os atores são filhos de Dalton e Selva Mello.

Que amor, não é?