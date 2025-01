Sabrina Sato arrasa no samba, mostra o bumbum em look para ensaio de Carnaval e brinca: Primeiro biscoito após casamento

Sabrina Sato é o nome do Carnaval! E na noite da última segunda-feira, dia 27, ela mostrou mais uma vez que nasceu para brilhar na passarela do samba. A musa é Rainha de Bateria da Unidos de Vila Isabel e esteve com a escola de samba carioca em um ensaio técnico.

Antes de chegar lá, aliás, Sabrina compartilhou um vídeo nas redes sociais em que aparece mostrando o look escolhido para o momento - que deixou seu bumbum à mostra -, se divertindo com a situação na legenda:

A trilha é com vocês? Ps: primeiro biscoito depois de casada, falou ela, se referindo ao seu casamento com o ator Nicolas Prattes, no dia 10 de janeiro.