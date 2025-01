Justin Baldoni divulga nova gravação

Justin Baldoni revelou um áudio de sete minutos em que pede desculpas para Blake Lively, atriz que o processou por assédio sexual, por causa de uma cena de É Assim Que Acaba. A gravação foi entregue ao portal americano TMZ e divulgada nesta segunda, 27. O ator também processa a atriz - por difamação.

Segundo o site, o pedido de desculpas teria sido feito por causa de mudanças feitas por Blake Lively em uma das cenas do filme em que os dois contracenam - e que é uma adaptação do best-seller de Colleen Hoover que discute relacionamentos abusivos.

A mensagem de voz teria sido enviada, segundo o site, às 2h da madrugada, após a reunião entre elenco para debater a cena do telhado, que havia sido reescrita por Blake Lively. Na gravação, o ator expressa arrependimento por sua reação inicial às alterações propostas e pede desculpas.

"Eu sinto muito. Eu errei. Eu admito e peço desculpas quando falho. Sou um homem que erra, como minha esposa pode confirmar," disse ele na mensagem. Ele seguiu: "Eu vou te irritar, provavelmente, mas sempre vou me desculpar e voltar 'para a realidade'. Me desculpe se eu fiz você se sentir assim. Eu irei, com toda certeza, fazer melhor".

As mudanças no roteiro também foram escritas por Ryan Reynolds, marido de Blake, e Taylor Swift, amiga pessoal. Numa outra troca de mensagens entre os dois, a atriz teria comentado, fazendo referência a Game of Thrones, que ambos são seus "dragões", no sentido de protegê-la.

"Você tem bons amigos. Nós todos deveríamos ter amigos assim, fora o fato de que eles são duas das pessoas mais criativas do mundo", diz ainda Baldoni, no áudio.

Baldoni diz ainda considerar que ele e Blake Lively são o "molho secreto" para fazer um bom filme e emenda, depois de mais de 6 minutos de mensagem: "Me desculpe. Você provavelmente tem crianças ao seu redor e um bebê no seu peito, e está me ouvindo tagarelar".

Segundo o site, essa última parte é especialmente relevante para as alegações de assédio sexual feitas por Blake Lively em seu processo - uma delas diz respeito ao fato de o ator ter entrado em seu camarim enquanto ela estava amamentando.

Esta não é a primeira vez que Baldoni divulga algum conteúdo para a imprensa para ajudá-lo em sua defesa. Recentemente ele vazou um vídeo com uma interação dos atores em uma das cenas.