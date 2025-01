Troca de carícias entre Aline e Diogo, atrito entre sisters... Veja tudo que rolou na madrugada do BBB25

Nada como um bom Sincerão para abalar os moradores da casa mais vigiada do Brasil, não é mesmo? na madrugada desta terça-feira, dia 27, os participantes do BBB25 repercutiram os acontecimentos da dinâmica e expuseram suas opiniões sobre colegas de confinamento. Para além das análises de jogo, a noite ainda contou com um baita clima de romance.

Atrito

No quarto, Vitória Strada se mostrou incomodada com Eva e Ranata terem levado ao Sincerão a acusação de ela ter sido grossa com a dupla durante um episódio. A atriz teria chegado a pedir desculpa, mas o assunto ainda se torna pauta.

- E elas estão guardando esse tipo de coisa, amiga, desde o primeiro dia do programa. Nunca me deram a oportunidade.

Camilla deu sua opinião e até chegou a concordar com a atriz, que disse que havia pedido desculpas na hora.

- Sim, você pediu..., tenta dizer a trancista antes de ser interrompida.

A sister então dispara:

- Você é igual ao Mateus, você não escuta!

Não gostou!

João Gabriel voltou a expressar sua insatisfação com Diego Hypolito. Em conversa com Maike, o goiano fez diversas críticas ao ginasta:

- Olha como ele é falso, mentiroso! Para você ver que nem no Edy ele chegou pra conversar sobre a risada. Pergunta se ele chegou para conversar da risada. Chegou para conversar de outra coisa. Eu não tenho nada a ver com isso, não, mas falei para o Edy. Eu sou parceiro do Edy.

Hypolito versus Edy

No Quarto Anos 50, Diego também repercutiu a discussão que teve com Edy no Sincerão e disparou:

- Ele poderia ter vindo conversar comigo. Eu tenho seriedade, até parece que eu vou rir de uma pessoa que não vai para a prova.

Do outro lado do conflito, Edilberto falou sobre o assunto com os membros do Quarto Fantástico e opinou que a postura de Diego poderia prejudicar Danielle:

- A gente não sabe se o Diego está fazendo um personagem ou está tentando fazer um personagem, mas, enfim, pode ser prejudicial para ela também, durante o jogo.

- Vai prejudicar ela, tadinha. Está prejudicando ela, diz João Pedro.

- Ela não fala, já não dá nem tempo, concorda Raissa.

Romance no ar

Diogo Almeida e Aline ficaram no maior clima de chamego na área externa da casa e passaram um tempo trocando carícias, com a policial tendo chegado até a ganhar um beijo na bochecha do ator.

- Eu sei que você está pensando em um bocado de coisa, disse Aline.

- Eu estou. A gente respeita o tempo, vai falando o que dá, responde o galã da TV Globo.

É claro que os dois não iam passar batido das brincadeiras do restante da casa e muito menos conseguiriam fugir da curiosidade dos colegas de confinamento, que estão morrendo de vontade de saber se o primeiro casal da edição será formado. Vitória Strada, por exemplo, chegou a arrancar risadas na cozinha ao encenar um beijo na cozinha.

Após curtir o momento romântico, Aline refletiu sobre o momento em conversa com Camilla, Thamiris, Mateus e Vitória no Quarto Nordeste, dizendo:

- Hoje, a gente ficou deitadinho ali, ficou mais um negócio de pele [...] Só que eu quis estar ali, abraçada com ele [...] Eu estava querendo sentir ele perto. Eu estou com raiva porque ninguém me vê assim.

Os brothers então a aconselharam a ter cuidado com o possível romance:

- Eu achei muito legal essa troca que vocês estão tendo, achei muito bonitinho vocês dois sentados. Só não deixa isso te atrapalhar, disse Thamiris.

- A preocupação de Vinícius é essa. Apesar de ele me conhecer e falar assim: Não, ela é uma pessoa que tem noção, respondeu Aline.

- Aqui dentro a gente não sabe como vai ser, opinou Mateus.

- A gente só pontuou essas coisas porque são válidas, assim como você pontou várias coisas [...] Para você viver algo aqui dentro que não seja só sobre jogar, que seja no lado romântico da parada, você tem que estar muito certa de que não é um momento de carência, de que não é um fogo de palha, de que realmente teve uma conexão especial ali, declarou Vitória.

E Aline admitiu:

- Uma coisa é estar encantada, outra coisa é sentir que ele também me colocaria como prioridade, e essa certeza eu não tenho [...] Ele não é só emoção, entendeu? Então, assim, tem um lado fofinho, como vocês estão falando, mas também tem o lado de botar o pé no chão. Eu estou me permitindo falar sobre isso aqui, assim, porque é o momento que eu estou tendo. Não estou falando sobre isso com ninguém. [...] Vamos vendo... Que está legal, está. Está um clima massa e melhor do que imaginei. Porque eu estou percebendo que ele está fazendo mais questão.