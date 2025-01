Gesto nobre

O Grande ABC testemunha movimento que pode marcar novo ciclo de cooperação entre seus sete municípios. A recente decisão dos seis prefeitos ligados ao Consórcio Intermunicipal em aceitar o colega de São Caetano, Tite Campanella (PL), como ouvinte nas deliberações é demonstração significativa de maturidade e comprometimento regional. Esse gesto transcende as diferenças administrativas e ideológicas, oferecendo exemplo raro de desprendimento em um cenário político frequentemente marcado por divisões. É desse tipo de ação, pautada pela busca coletiva de soluções, que depende a revitalização da regionalidade, duramente prejudicada por gestões passadas.

Os protagonistas deste reencontro são, sem dúvida, os líderes municipais que optaram por um caminho de inclusão. A decisão de acorrer a um almoço em São Caetano, atendendo a convite de Tite, simboliza o compromisso de reconstrução de pontes. Como bem destacou Marcelo Lima (Podemos), que hoje será eleito presidente do Consórcio, a unidade entre as cidades é fundamental para enfrentar desafios regionais, como o acesso a recursos federais e estaduais. Esse episódio também sublinha a importância de superar rivalidades locais em prol de objetivos comuns. A inclusão de São Caetano como ouvinte é um pequeno, mas relevante, passo para que a cidade volte a fazer parte integral do colegiado.

Cabe agora a Tite Campanella aproveitar a oportunidade oferecida por seus pares. Sua participação nas reuniões do Consórcio, ainda que sem direito a voto, abre espaço para que contribua de maneira construtiva, aprendendo e colaborando no desenvolvimento de políticas conjuntas – e apontando o que entende ser necessário para repor a cidade que governa na entidade. Ao demonstrar disposição em dialogar e buscar convergências, o prefeito de São Caetano pode acelerar o retorno definitivo do município. Este gesto coletivo reflete momento de esperança para o Grande ABC, que, mais do que nunca, precisa de lideranças comprometidas com o progresso regional e o bem-estar de seus cidadãos.