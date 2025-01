Trump diz que planeja tarifas 'bem maiores' que 2,5%; dólar se fortalece

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na noite de segunda-feira (27) que pretende impor tarifas universais "bem maiores" que 2,5% a importações globais. O comentário veio após o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, dizer ao Financial Times ser a favor de tarifas globais iniciais de 2,5%, que seriam elevadas gradualmente.

As ameaças tarifárias de Washington estão impulsionando o dólar ante outras moedas de países desenvolvidos na manhã desta terça-feira, 28. Na segunda, Trump também incluiu na lista de produtos importados que pretende tarifar as indústrias de semicondutores, aço, alumínio e cobre, mas sem especificar prazos ou países-alvo de eventuais tarifas.

Às 8h16 (de Brasília), o euro caía a US$ 1,0431, a libra recuava a US$ 1,2436 e o dólar subia a 155,40 ienes. Já o índice DXY do dólar - que acompanha as flutuações da moeda americana em relação a outras seis divisas relevantes - tinha alta de 0,53%, a 107,90 pontos. *Com informações da Dow Jones Newswires.