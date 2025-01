Qual o papel da região nos 190 anos da Alesp?

Com dez das 94 cadeiras na Assembleia Legislativa de São Paulo, o que resulta em quase 11% do total de assentos, a bancada de deputados estaduais do Grande ABC tem na próxima quarta-feira, dia 5, uma oportunidade de demonstrar a força que, potencialmente, tem. Nesta data, a partir das 10h, no Auditório Simón Bolívar, do Memorial da América Latina, na Capital, os legisladores vão se reunir para celebrar os 160 anos do Parlamento Paulista, constituído em 1.835 – 13 anos após a Independência do Brasil, que criou os Conselhos Gerais de Província, embrião da Alesp. A expectativa, nos bastidores, é saber o papel que o grupo de parlamentares da região vai representar na solenidade, assim como o espaço que irá ocupar. Representantes das sete cidades serão protagonistas na solenidade presidida por André do Prado (PL) ou meros espectadores, apenas aplaudindo quem dá as cartas de verdade no Estado?

Bastidores

Reformulação

Ex-chefe da Divisão Especializada de Investigações Criminais de São Bernardo, Paul Henry Verduraz (foto), foi nomeado titular da Divicar (Divisão de Investigações sobre Furtos, Roubos e Receptações e Cargas), um dos quatro pilares do Departamento Estadual de Investigações Criminais em São Paulo. Ele atende a um convite feito por Ronaldo Sayeg, que assumiu o comando do Deic no lugar de Fabio Pinheiro Lopes, afastado do posto pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) por suspeita de envolvimento com o crime organizado.

Luto na medicina

Vítima de infarto do miocárdio, morreu na sexta-feira, aos 78 anos, o médico Alberto Sergio Canguçu Pierro, que por três décadas atuou no Sindmed (Sindicato dos Médicos) Grande ABC, ao qual serviu como diretor-executivo e conselheiro. “Sempre lutou pelos interesses da categoria. Fará muita falta”, disse o presidente da entidade, José Roberto Murisset. Natural de Campinas, onde a família fundou o Hospital Canguçu, Pierro formou-se na FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), em Santo André. Residia em Mauá, onde o corpo foi cremado no sábado, no Cemitério Parque dos Pinheirais.

Ginete

Prefeito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB) vestiu roupa de cowboy – com direito a chapéu e botas – ao participar, no domingo, da 7ª Cavalgada de São Sebastião, em homenagem ao padroeiro do município. Demonstrando certa intimidade com as rédeas, o socialista cavalgou junto a dezenas de outros cavaleiros pelas ruas da cidade. A vice, Vilma Marcelino (PSDB), também participou das atividades, trajada a rigor.

Sessão coruja

O secretariado de Diadema anda angustiado com o ritmo do prefeito Taka Yamauchi (MDB). Não são raras as noites em que, após exaustiva agenda de compromissos durante todo o dia, representantes do primeiro escalão são convocados de supetão para acompanhar o emedebista em alguma “visita surpresa” a um dos equipamentos públicos do município. De domingo a domingo, até que o relógio não marca as 20h, ninguém ousa jantar, temendo ter de interromper a refeição para atender ao chamado de última hora.

Corretor

Presidente de uma das maiores construtoras do Grande ABC, Milton Bigucci aproveitou almoço empresarial promovido pelo Lide, ontem, na Capital, para trocar dois dedos de prosa, ao pé do ouvido, com o ministro Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública), que era o convidado de honra do evento e tratou, em seu discurso, da segurança pública como fator de paz social e estabilidade para o setor produtivo e desenvolvimento do Brasil. Ao ser perguntado sobre o teor da conversa com o ex-ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), o empresário são-bernardense foi sucinto: “Mercado imobiliário”.