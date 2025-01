500 dias para a Copa do Mundo: veja o que está definido e quando saem os classificados

Daqui 500 dias, a partir de 11 de junho de 2026, o mundo vai parar para acompanhar mais uma Copa do Mundo. Até a grande final, em 19 de julho, 103 partidas serão disputadas entre Canadá, Estados Unidos e México, no primeiro Mundial sediado por três países diferentes.

Além desta novidade, a Copa de 2026 contará com um número ampliado de participantes. Serão 48 seleções: 16 da Europa, 9 da África, 8 da Ásia, 6 da América do Sul, 6 da América do Norte e Central (os três países-sede mais três equipes), 1 da Oceania e 2 classificadas de uma repescagem mundial.

A competição se espalhará por 16 cidades-sede, duas no Canadá (Vancouver e Toronto), três no México (Guadalajara, Cidade do México e Monterrey) e 11 nos Estados Unidos (Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York/Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle).

Serão 12 grupos de quatro equipes, com os dois primeiro lugares e os oito melhores terceiros colocados avançando de fase. A partida de abertura da Copa acontece no Estádio Azteca, na Cidade do México. Os jogos de grupos, da primeira eliminatória e das oitavas de final estarão divididos entre os três países. A partir das quartas de final, todas as partidas serão disputadas nos Estados Unidos, até a final, no Metlife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey (próximo a Nova York).

As eliminatórias já estão em curso em quase todos os continentes, com algumas seleções próximas de confirmarem suas vagas. Em março deste ano, se conhecerá a equipe classificada pela Oceania.

VEJA O CENÁRIO DAS ELIMINATÓRIAS POR CONFINENTE:

África

Nas Eliminatórias Africanas, as seleções se dividem em oito grupos de seis equipes e o líder de cada garante vaga na Copa do Mundo. Os quatro melhores segundo colocados disputam um mata-mata e o campeão vai para a repescagem mundial. Restam seis rodadas por jogar e, no momento, Egito, Sudão, Ruanda, Camarões, Marrocos, Costa do Marfim, Argélia, Tunísia e Comores lideram os grupos. Gabão, Moçambique e Gana (além de Senegal e Namíbia, empatados) são os melhores quarto colocados. A última rodada desta fase acontece em 14 de outubro.

América do Sul

As dez equipes da Conmebol se enfrentam em turno e returno até setembro deste ano. Desta vez, os seis primeiros garantem vaga direta na Copa do Mundo, enquanto o sétimo colocado vai para a repescagem mundial. Hoje, estariam classificados, nesta ordem: Argentina, Uruguai, Equador, Colômbia, Brasil e Paraguai. A Bolívia iria para a repescagem.

América do Norte e Central

Com três vagas já separadas para os países-sede (Canadá, Estados Unidos e México), as Eliminatórias da Concacaf estão um pouco mais distantes de um desfecho. Até julho, 30 equipes ainda estarão separadas em seis grupos de cinco. A partir daí, até novembro, os dois primeiros de cada grupo vão compor três chaves de quatro times e o campeão de cada chave estará no Mundial. Os dois melhores segundo colocados vão para a repescagem mundial.

Ásia

As Eliminatórias Asiáticas estão na segunda fase de grupos, onde 18 equipes se dividiram em 3 chaves de 6 seleções cada. As duas primeiras seleções de cada chave se classificarão à Copa. O terceiro e quarto colocado de cada vão para uma nova fase, com dois grupos de três times, em que serão definidos os classificados para a repescagem mundial

Hoje, com quatro rodadas a serem disputadas, o Grupo A tem o Irã em primeiro (16 pontos), Usbequistão em segundo (13 pontos), Emirados Árabes Unidos em terceiro (10 pontos) e Catar em quarto (7 pontos). O Grupo B tem a Coreia do Sul em primeiro (14 pontos), o Iraque em segundo (11 pontos), a Jordânia em terceiro (9 pontos) e Omã em quarto (6 pontos). E o Grupo C tem o Japão em primeiro (16 pontos), a Austrália em segundo (7 pontos) e Indonésia, Arábia Saudita, Bahrein e China empatados com 6 pontos. A última rodada acontece em 9 de junho deste ano.

Europa

As Eliminatórias da Uefa começam somente em março deste ano, vão até novembro e terão 12 grupos de quatro ou cinco seleções. O campeão de cada chave vai para a Copa e os segundo colocados disputam até março de 2026 quatro vagas em uma eliminatória com as quatro equipes mais bem ranqueadas na Liga das Nações da Uefa.

Oceania

Oito seleções se dividiram em dois grupos de quatro e os dois primeiros de cada já se classificaram para um mata-mata. Em março deste ano, Nova Caledônia x Taiti e Nova Zelândia x Fiji se enfrentam nas semifinais e que vencer o confronto entre os dois times classificados vai à Copa do Mundo. O segundo colocado disputa a repescagem mundial.