Departamento de Justiça dos EUA demite funcionários envolvidos em processos contra Trump

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos disse nesta segunda-feira, 27, que demitiu mais de uma dúzia de funcionários que trabalharam em processos criminais contra o presidente Donald Trump.

A demissão abrupta de promotores de carreira que trabalhavam na equipe do advogado especial Jack Smith é o mais recente sinal de agitação dentro do Departamento de Justiça e é consistente com a determinação do governo de expurgar funcionários considerados desleais a Trump.

A medida, que quebra as normas e que segue a transferência de vários funcionários de carreira sênior entre as divisões, foi tomada apesar de os promotores comuns, por tradição, permanecerem no departamento durante as administrações presidenciais e não serem punidos em virtude de seu envolvimento em investigações delicadas. As demissões entram em vigor imediatamente.