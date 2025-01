Quem era o jornalista morto a tiros em frente de casa no interior de SP

Um jornalista de 61 anos foi morto a tiros no sábado, 25, em Potim, cidade paulista de 21 mil habitantes situada no Vale do Paraíba. Os criminosos fugiram e não haviam sido identificados até esta segunda-feira, 27.

Segundo a polícia, Geraldinho, como era conhecido na cidade, chegava em casa com a mulher, à noite, após fazerem um trabalho juntos, quando o crime aconteceu. Assim que estacionou o carro na frente do imóvel, o jornalista foi alvejado, ainda dentro do veículo. Surpreendida, a mulher não conseguiu visualizar de onde partiram os tiros. O atirador fugiu.

A Polícia Militar foi acionada e socorreu Geraldinho. Levado ao hospital, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Dono do jornal Ação Regional, Geraldinho era famoso na cidade também por prestar serviços comunitários e promover ações solidárias, como distribuição de brinquedos a crianças carentes no Natal. Religioso, ele frequentava a Igreja Pentecostal Ministério Despertai. Ele foi candidato a vereador pelo PSD na eleição municipal de 2024, quando obteve 74 votos e não conseguiu se eleger.

Familiares afirmaram à polícia desconhecer qualquer motivo ou desavença que pudesse colocar Geraldinho em risco. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Aparecida, cidade vizinha.