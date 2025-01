Western Alliance tem lucro acima do esperado, mas eleva provisão; ação tem leve queda

O Western Alliance anunciou lucro líquido de US$ 216,9 milhões no quarto trimestre fiscal encerrado em dezembro, o que correspondeu a um aumento de 8,6% ante o mesmo trimestre de 2023. O resultado superou o ganho de US$ 209 milhões esperado por analistas consultados pela FactSet. A instituição, contudo, elevou a provisão para perdas de crédito e a ação cedia levemente no after hours.

O ganho por ação ajustado foi de US$ 1,95, acima das expectativas dos analistas consultados pela FactSet, que era de US$ 1,90. O resultado representou um aumento de 8,3% ante igual período de 2023.

O grupo registrou uma provisão para perdas de crédito de US$ 60,0 milhões no quarto trimestre de 2024, um aumento de US$ 50,7 milhões em relação aos US$ 9,3 milhões no quarto trimestre de 2023. A provisão para perdas de crédito durante o quarto trimestre de 2024 reflete principalmente baixas líquidas de US$ 34,1 milhões e um ajuste qualitativo incremental no portfólio de imóveis comerciais.

A receita líquida da instituição totalizou US$ 838,4 milhões, um aumento de 22,9% quando comparado aoos US$ 682,2 milhões do quarto trimestre de 2023.

As ações do banco cediam 0,21% no after hours da Bolsa de Nova York, em ajuste após alta de 2% na sessão regular.