São Bernardo retoma cursos de empreendedorismo do Sebrae

A Prefeitura de São Bernardo por meio de convênio com o Sebrae, oficializou nesta segunda-feira (27) a retomada de cursos gratuitos voltados para o empreendedorismo, com expectativa de atender mais de 200 pessoas neste mês de fevereiro. A iniciativa tem o objetivo de promover capacitação, fomentar a geração de emprego e renda, e ampliar as oportunidades de negócios para os participantes.

Os cursos serão realizados presencialmente na Sala do Empreendedor, localizada no andar térreo do Paço Municipal. A programação aborda temas estratégicos, como marketing, planejamento de negócios, fluxo de caixa, primeiros passos de gestão e influenciador digital, capacitando tanto novos empreendedores quanto aqueles que desejam aprimorar suas habilidades e expandir seus negócios.

Os interessados em participar dos cursos devem ter 18 anos ou mais, porém, não é necessário ter CNPJ, e não há a exigência de residência em São Bernardo. As inscrições estão disponíveis através do link: https://forms.gle/cPEHaRZuNzg8BxAy9.

O chefe do Executivo municipal, Marcelo Lima, reforçou a importância da ação para capacitar a população e gerar novas oportunidades de trabalho. “O empreendedor é um pilar fundamental da nossa cidade, faz parte do desenvolvimento de São Bernardo. Nós estamos ao lado de quem busca crescer e inovar, por isso, o Sebrae está ao nosso lado, visando promover ainda mais iniciativas que geram emprego e renda”, destacou.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo de São Bernardo, Rafael Demarchi, o empreendedor é peça-chave para o crescimento de São Bernardo, por isso o município deve estar ao lado da população com a missão de capacitar e criar novos postos de trabalho. “Programas de capacitação oferecem ferramentas para que o empreendedor tenha conhecimento suficiente para alcançar a sua independência. Com isso, temos a certeza de que, em conjunto, podemos contribuir ainda mais para o desenvolvimento de São Bernardo’, pontuou.

PROGRAMAÇÃO

- 04/2/2025 - Comece a planejar o marketing de sua empresa! - 8h30 às 12h30;

- 11/2/2025 - Comece a organizar sua ideia de negócio! - 8h30 às 12h30;

- 17/2 a 21/02/2025 - Super MEI - Primeiros Passos de Gestão (Descomplique) - 8h30 às 12h30;

- 18/2/2025 - Faça fluxo de caixa e saiba para onde vai seu dinheiro - 13h às 17h;

- 25/2/2025 - Influenciador Digital: Comece a fechar parcerias e monetizar - 8h30 às 12h30.