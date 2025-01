Itaú lança 'Cofrinhos', ferramenta de organização financeira, que rende 100% do CDI

O Itaú Unibanco lançou para todos os clientes nesta segunda-feira, 27, uma ferramenta chamada "Cofrinhos". Trata-se de "pastas" em que os clientes podem separar dinheiro para determinadas finalidades. As aplicações partem de R$ 1, e o saldo aplicado rende a 100% do CDI desde o primeiro dia.

O produto vinha sendo implementado em etapas desde o segundo semestre do ano passado. Agora, chegou a todos os clientes pessoas físicas, o que inclui os segmentos Uniclass e Personnalité, de média e alta renda. O banco afirma que, nessa etapa, muitos clientes começaram a investir através do produto, embora não detalhe em números.

O cliente pode criar uma reserva ou um objetivo específico para guardar dinheiro. No caso da meta, é possível definir valor e data final, e os "cofres" permitirão novos aportes a qualquer momento.

A funcionalidade é similar às que bancos digitais, como Nubank e PicPay, têm oferecido a clientes. No Itaú, é uma evolução de ferramenta do Iti lançada em 2022. O banco digital criado pelo conglomerado no começo desta década começaram a ser migrados para o "superapp" do Itaú no final do ano passado, como parte de um movimento que envolverá 15 milhões de usuários quando estiver completo.

"Os Cofrinhos são uma ferramenta importante de gestão financeira e dezenas de milhões de clientes passam a ter acesso a um método simples e rápido para fazer uma reserva, juntar dinheiro ou se organizar para uma meta pessoal", diz em nota o diretor de Negócios, Plataformas e Experiências Digitais do Itaú, João Araújo.

"Sabemos que muitas pessoas enfrentam dificuldades para organizar suas finanças quando todo o dinheiro está concentrado em um único saldo. Ouvindo nossos clientes, desenvolvemos uma solução prática e eficiente, que oferece a possibilidade de criar uma reserva a partir de um real, ou seja, de uma forma que é acessível para qualquer cliente", afirma o diretor de Plataformas de Contas, Pagamentos e Cartões, Mario Miguel.