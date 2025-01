Daniele Hypolito lembra problemas de saúde após deixar a ginástica: Quase morri

Os atletas precisam sempre estar com a saúde em dia para conseguir ter bons resultados em suas performances, porém, Daniele Hypolito confessou que deu uma relaxada depois de sair da ginástica.

Em conversa com Maike no BBB25, a ex-ginasta confessou que passou por alguns momentos complicados com doenças:

- Eu relaxei um pouco só depois de 2023, que eu fiquei muito doente. Aí você começa a olhar por um outro lado também. Eu falei: Cara, quase que eu morri. [...] Olha como a vida é um sopro.

- Eu estava bem, trabalhando, comecei a ter um negócio que eu achei que era virose ou dengue. Porque no terreno aonde a gente trabalhava estava com bastante água parada. Do nada tive uma infecção que por muito pouco não virou infecção generalizada.

Daniele também disse que acabou enfrentando complicações de uma sinusite que não foi tratada completamente e tudo quase resultou em uma meningite bacteriana agravada por uso de antibióticos que estavam tratando uma pielonefrite.