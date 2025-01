Prefeitura de São Caetano abre 220 vagas de estágio na Educação

A Prefeitura de São Caetano abriu vagas para estágio remunerado na rede municipal de ensino. Serão disponibilizadas 220 oportunidades no quadro da Secretaria de Educação em diversas áreas da licenciatura ou graduação, com bolsa de R$ 1.200 mensais.

As inscrições terão início no dia 3 de fevereiro (próxima segunda-feira) e ficarão à disposição até o dia 9 do mesmo mês, por meio do site https://universidadepatativa.com.br/site/processosseletivos-estagio/. O interessado precisará realizar uma prova de seleção, que será aplicada no dia 13. Os resultados serão divulgados no dia 14. A estimativa é a de que no dia 20 seja tornada pública a lista dos aprovados para o programa de estágio.

Serão abertas oportunidades para graduandos dos cursos de Artes, Arquitetura, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Educação Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Música, Arquitetura e Pedagogia.

Entre as atribuições dos estagiários estão acompanhar e apoiar a equipe pedagógica nas ações escolares cotidianas; colaborar com o professor da turma na qual tenha estudantes elegíveis aos serviços da Educação Especial; auxiliar os professores no planejamento das ações e na realização das propostas pedagógicas em todos os espaços da unidade escolar, bem como em atividades externas, desde que inseridas dentro da jornada do estagiário; entre outras.

O edital com demais regras do processo de seleção estão no Diário Oficial Eletrônico de São Caetano - ou pelo link https://diariooficial.saocaetanodosul.sp.gov.br/download/VisualizadorDocumento.aspx?docID=2153.