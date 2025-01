‘Helena Blavatsky, a voz do silêncio’ é tema de espetáculo andreense

Um mergulho no universo que existe dentro de nós. Assim é descrito o espetáculo ‘Helena Blavatsky, a voz do silêncio’, que chega ao Teatro Municipal Maestro Flavio Florence, em Santo André, para apresentações na sexta (31), às 20h; no sábado (1º), às 20h; e no domingo (2), às 18h.

Sucesso de público por onde passa desde 2013, a peça foi inclusive condecorada com o Prêmio Nacional CENYM pela atuação da atriz Beth Zalcman, como Helena Blavatsky. O texto é da professora e filósofa Lúcia Helena Galvão, com direção de Luiz Antônio Rocha.

O cenário é composto por um recorte do quarto londrino da escritora e ocultista russa Helena Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica (a qual se dedica à teosofia, que é conjunto de doutrinas filosóficas, místicas e ocultistas que buscam o conhecimento da natureza, da divindade e do universo).

A personagem se encontra sozinha em seu último dia de vida. E durante o espetáculo, ela revisita suas memórias, seu vasto conhecimento adquirido durante suas andanças pelo mundo e as consequências de suas escolhas.

A classificação etária do espetáculo é 12 anos e os bilhetes podem ser adquiridos ou pela plataforma Bilheteria Express ou nas bilheterias do próprio teatro no dia da peça (a partir das 14h).

Depois de Santo André, o espetáculo vai a Teresina, São Paulo, Salvador, Mauá, São Luís e Belo Horizonte. No total, aproximadamente 60 mil pessoas já assistiram à peça.