23ª Corrida do Hospital do GRAACC abre inscrições

No próximo dia das mães, 11 de maio, será realizada em São Paulo a 23ª Corrida e Caminhada Comexport GRAACC. O evento reverte integralmente a arrecadação para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer no Hospital do GRAACC. As incrições estão abertas e mobilizará participantes e interessados na causa no Parque Ibirapuera.

Segundo a organização, os interessados podem optar pelos percursos de 10 km e 5 km para a corrida. Já a caminhada possui trajeto de 3 km e possibilita a participação de toda a família, inclusive crianças e pets. As inscrições podem ser feitas pelo site do GRAACC (https://www.ticketsports.com.br/e/23-corrida-e-caminhada-comexport-graacc-70778), com preços promocionais até o final de janeiro. Cada participante deve receber um número de peito especial, com a foto de um paciente do Hospital do GRAACC, para que visualize por quem está correndo. Todos que terminarem a prova ganham uma medalha. SOLIDARIEDADE

Em 2023, a corrida contou com 10 mil participantes, o que a posicionou como a terceira corrida beneficente com maior número de participantes no estado de São Paulo. Por esse feito, a prova recebeu o Prêmio de Excelência FPA das Corridas de Rua, uma iniciativa da Federação Paulista de Atletismo. Em 2024, mais de 12,7 mil pessoas se inscreveram. Neste ano, são esperados 15 mil participantes.

“Com a corrida, celebramos, todos juntos, a vida. Desde a promoção da saúde para aqueles que se exercitam até ao engajamento dos participantes em nossa causa, permitindo que mais crianças e adolescentes com câncer tenham chances de cura. Somos gratos a cada um dos inscritos, e também aos nossos patrocinadores, por nos ajudarem a viabilizar este evento emocionante há mais de duas décadas”, diz Tammy Allersdorfer, Superintendente de Desenvolvimento Institucional do Hospital do GRAACC.

Neste ano, a largada será dada às 7h em frente à Assembleia Legislativa.

KITS E VALORES

Individual 3, 5 ou 10 km

Com camiseta, chip e medalha: R$109,90;



Individual Premium 3, 5 ou 10 km

Com camiseta, chip, medalha e viseira: R$149,90;

Kit Pet 3 km (um adulto + um pet)

Com camiseta, medalha e bandana: R$134,90;

Kit Família 3 km (um adulto + uma criança)

Com camiseta adulto, camiseta infantil e duas medalhas: R$189,90;

Kit Família 3 km (um adulto + duas crianças)

Com camiseta adulto, 2 camisetas infantis e três medalhas: R$269,90;

Kit Família 3 km (um adulto + três crianças)

Com camiseta adulto, 3 camisetas infantis e quatro medalhas: R$349,90;

PCDs e idosos

Com camiseta e medalha: R$54,95;