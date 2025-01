Na quinta, primeiro Drive-Thru de Lixo Eletrônico acontecerá em Ribeirão

Na próxima quinta-feira (30), a Prefeitura de Ribeirão Pires realizará a primeira coleta de lixo eletrônico em formato drive-thru, das 9h às 17h, no ano. A ação ocorrerá no Paço Municipal, localizado à Rua Miguel Prisco, 308, no Centro. A iniciativa permite que moradores descartem resíduos tecnológicos de maneira correta e segura, contribuindo para a preservação do meio ambiente.

Durante o evento, os moradores poderão entregar diversos tipos de materiais eletrônicos, incluindo computadores, telefones celulares, TVs, eletrodomésticos, baterias, cabos e placas de circuito impresso. Uma equipe especializada estará à disposição para receber os itens, garantindo que sejam encaminhados para reciclagem ou descarte seguro, conforme as normas ambientais vigentes.

"O aumento do consumo e a rápida obsolescência dos produtos tecnológicos exigem que os municípios adotem soluções efetivas para o descarte desses resíduos. O drive-thru de Lixo Eletrônico é iniciativa que vai ao encontro dessa necessidade", destaca o secretário de Clima, Meio Ambiente e Habitação de Ribeirão Pires, Temístocles Cristofaro.