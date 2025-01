Cachorrão afasta Bazílio após início ruim na A-3

O início fraco do EC São Bernardo no Campeonato Paulista da Série A-3, com duas derrotas e um empate nas primeiras rodadas do torneio, colocou um fim na passagem do treinador Marcos Bazílio no comando do elenco profissional do clube.

Apesar de ser afastado da equipe principal, o técnico não se despede do Cachorrão, e volta a liderar a categoria sub-20 do time. Junto de Bazílio, o auxiliar Leonardo Góis segue o mesmo caminho.

Marcos Bazílio esteve à frente dos garotos do Cachorrão desde 2023, e assumiu o comando dos profissionais durante a campanha da Copa Paulista do ano passado, onde o clube ficou pela primeira fase.

A campanha ruim no começo do estadual desaponta a torcida alvinegra, que sonha com o acesso à Série A-2 após dois anos batendo na trave. Durante toda a competição de 2024, quando chegou à semifinal, o São Bernardo teve apenas duas derrotas, o que já foi igualado nas primeiras três rodadas deste ano.

“As coisas não foram como nós queríamos nesses primeiros jogos e por isso tomamos essa decisão. O campeonato é curto, rápido e precisamos tomar a melhor decisão para nos recuperarmos o mais depressa possível”, diz Fabiano Fernandes, executivo de futebol do clube.

Ainda de acordo com Fernandes, a direção já trabalha para anunciar o nome de um novo comandante nos próximos dias, enquanto Carlão, treinador do sub-17 e auxiliar do sub-20, assume a equipe principal de forma interina.

Neste momento, o Cachorrão 15º colocado, na zona de rebaixamento do Paulista, com um ponto somado, mesma pontuação do lanterna Comercial e do Desportivo Brasil (14º, com um jogo a menos). O São Bernardo volta a campo amanhã, às 19h30, contra o Catanduva (3º), fora de casa.