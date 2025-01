Taka tem agenda com Tarcísio e Baleia Rossi e pode negociar obras do CEU

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), participa de uma reunião nesta segunda-feira (27), às 18h, com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o deputado federal e presidente nacional do MDB, Baleia Rossi. O encontro ocorrerá no Palácio dos Bandeirantes e, segundo informações que circulam nos bastidores políticos, pode estar relacionado à tentativa da gestão municipal de alterar o escopo das obras do CEU (Centro Educacional Unificado), novo nome do Quarteirão da Educação, que conta com recursos do governo federal.

Como noticiado pelo Diário anteriormente, as obras do CEU têm enfrentado atrasos e mudanças nos prazos de entrega, sendo a conclusão agora prevista para maio deste ano. Rumores apontam que Taka busca inspiração em uma ação realizada pelo ex-prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, que, com o apoio do então governador João Doria, modificou o projeto do Museu do Trabalho e do Trabalhador iniciado pelo ex-prefeito Luiz Marinho (PT) para transformá-lo na Fábrica de Cultura, readequando sua finalidade.

Na época, a Prefeitura de Diadema, havia negado que pudesse existir uma agenda com o governador para tratar desse tema. Contudo, a reunião desta segunda-feira aumenta as especulações sobre a possibilidade de uma reconfiguração do projeto.

O CEU é um dos maiores investimentos em infraestrutura educacional do município iniciado pelo ex-prefeito José de Filippi Junior (PT) e tem sido acompanhado de perto pela gestão Taka. A expectativa é que o encontro com Tarcísio e Baleia Rossi possa garantir mais apoio político e recursos para o projeto, além de fortalecer a articulação da administração municipal junto aos governos estadual e federal.