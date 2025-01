Após bigfone anulado, casa repensa nas estratégias de voto...Veja tudo que rolou na madrugada do BBB25

Quantas reviravoltas! A madrugada deste domingo, dia 26, no BBB25 começou de um jeito e terminou totalmente de outro. Com o primeiro Big Fone da temporada causou bastante polêmica, tanto que Tadeu Schmidt teve que entrar ao vivo para conversar com a casa.

Os novos anjos do jogo, Daniele e Diego Hypólito, tiraram a dupla Maike e Gabriel do VIP para realizaram o castigo do Monstro, em que tiveram que se vestir como o ex participante Bambam e segurar a famosa boneca Maria Eugênia.

Porém, o jogo virou! O Big Fone tocou e Maike atendeu, ganhando a imunidade para a sua dupla e com a oportunidade de colocar outra no Paredão. Eles escolheram os dois ginastas para enfrentarem a votação do público.

Mais uma reviravolta. Ao analisarem bem, a produção percebeu que o nadador tinha soltado a boneca Maria Eugênia para atender o telefone. Com isso, o apresentador entrou para conversar com a casa e explicou que as decisões foram anuladas:

- Maike, você atendeu ao Big Fone sem levar a Maria Eugênia com você. Você descumpriu a regra, por isso, o Big Fone está anulado! Maike e Gabriel não estão imunes, Daniele e Diego não estão no Paredão.

Os irmãos ficaram bastante emocionados por saírem do Paredão. Diego comentou com a sua dupla como estava se sentindo:

- Mudou tudo para mim sobre amanhã, sobre umas coisas. Deus tem falado o tempo todo com a gente, Daniele. Por pessoas, por ações, por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente é. Não vamos mudar em nada, em nem um dedo daquilo que já somos.

Mas como fica a dinâmica? Tadeu explicou que um novo Big Fone tocará antes do ao vivo deste domingo, dia 26, seguindo a mesma mensagem do outro:

- O Big Fone vai tocar outra vez, amanhã, ao vivo, logo na abertura do nosso programa e com a mesma mensagem. Quem atender fica imune e manda uma outra dupla para o paredão.

Na área externa, o ginasta conversou com a Aline sobre a felicidade de ter se livrado, porém, a policial militar mandou um alerta para ele:

- Calma, deixe de ficar cantando vitória antes da hora que está todo mundo com o chicote na reta e você fica ai comemorando demais. Comemore a sua vitória de hoje, não fale do Paredão não, aconselha Aline.