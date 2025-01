Após criticarem o funk no BBB25, equipe de João Pedro e João Gabriel se posiciona: Pedimos desculpas

Eita! Na última festa do BBB25, que rolou na sexta-feira, dia 23, João Pedro e João Gabriel criticaram as músicas de funk que tocaram. Além disso, a dupla afirmou que o estilo não rende dinheiro para a cultura do país. Após agitarem a web com as falas, a equipe dos gêmeos compartilhou um comunicado.

Na publicação a equipe dos gêmeos que estão no reality show pediu desculpas pelas falas e afirmaram que a música feita pelos artistas do gênero é parte importante da cultura.

Respeitar a diversidade cultural é essencial. Reconhecemos o erro e pedimos desculpas. O funk é mais que um gênero musical, é história, resistência e expressão de milhares de brasileiros! Seguimos aprendendo e valorizando cada cultura que forma o nosso país.

Ainda no comunicado da equipe dos dois afirma que eles comentaram no calor da emoção, sem levar em consideração as diferenças regionais.