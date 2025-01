Unidos da Tijuca faz bandeira em homenagem a Lexa após internação por pré-eclâmpsia

Que lindo! A escola de samba Unidos da Tijuca fez uma linda homenagem para Lexa durante o ensaio técnico no último sábado, dia 25. Eles confeccionaram uma bandeira com o rosto da artista após sua internação.

A cantora está no sexto mês de sua primeira gestação e teve que ir ao hospital devido ao diagnóstico de pré-eclâmpsia precoce. Sem previsão de alta, a mamãe de Sofia não poderá desfilar pela escola no quinto ano seguido, no Carnaval do Rio de Janeiro.

A homenagem para a artista foi vista de diversos cantos. Na arquibancada, realizada pela torcida da Unidos da Tijuca, a Família Tijucana e, com adesivos escrito o seu nome colados em todos os instrumentos da bateria.