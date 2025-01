Trama gravada no ‘Projasco’ estreia nesta segunda-feira

A Max, plataforma de streaming da Warner Bros. Discovery, estreia nesta segunda-feira, em nível mundial, a novela Beleza Fatal, produção em 40 capítulos escrita por Raphael Montes, com direção de Maria de Médicis. Um investimento milionário que movimentou quase 4.000 profissionais.

“É uma novela pra quem gosta de novela e também o maior desafio da minha carreira”, declara Médicis, diretora que trabalhou durante 29 anos na Globo.

Beleza Fatal destaca uma história de busca por vingança e justiça que se passa no agitado mundo da beleza, da cirurgia plástica e dos tratamentos estéticos.

As gravações, em grande parte, aconteceram no ‘Projasco’, como ficou conhecido, em tom de brincadeira e numa clara referência ao Projac da Globo, o set da novela em Osasco, São Paulo.

Em relação à estrutura, nesse caso, muito mais modesta, Médicis faz a seguinte observação: “O set é igual em todo lugar. Você ter uma equipe boa, pode ser dentro ou fora daquela estrutura. É diferente, mas conseguimos construir uma estrutura muito boa”. As gravações também aconteceram em Holambra, Interior de São Paulo, e no Rio de Janeiro.

Após o lançamento no streaming, a WBD negocia uma segunda janela – TV aberta. Tudo leva a crer que será na Band.

TV tudo

Novo comando

André Vasco é o novo apresentador do Quem Sabe, Ganha!, uma coprodução entre Univesp e TV Cultura. Vasco substitui Anne Lottermann, que conduziu a última edição.

Data de estreia

A segunda temporada do Quem Sabe, Ganha!, game show semanal de perguntas e respostas, é gravada no Teatro Franco Zampari e os competidores são alunos de diversas unidades da Univesp. Com uma hora de duração, estreia na Univesp TV em 2 de fevereiro, às 20h, e, na TV Cultura, em 9 de março, às 15h30.

Posto de observação

Importante constatar como esse processo de reestruturação da Globo, aliado também a decisões de alguns de respirar novos ares, fez um grande bem à concorrência, na TV paga, na TV aberta e também na internet. Olha aí o Milton Leite no UOL, Cleber Machado na Record, Tiago Leifert no SBT e, quem sabe, daqui a pouco, o Galvão Bueno de volta à Band, entre outros exemplos.

Muitos convites

Patrícia Poeta, titular do Encontro na Globo, vai precisar se multiplicar para tentar atender à grande quantidade de convites para fazer o programa fora dos estúdios de São Paulo. Essa maratona irá se intensificar depois do Carnaval.

Modelo

Se realmente sair do papel um novo programa de variedades para as manhãs da Band, a ideia é que ele também aposte muito em informação. Segundo se informa por lá, um projeto que deve ser supervisionado pelo executivo Rodolfo Schneider.

Hora da verdade

A novela sobre a situação de Cátia Fonseca na Band terá seu desfecho nesta semana. Hora de sentar com a direção da emissora e colocar todos os pingos nos is. Só que o ambiente não tá legal.

Circulando

Devido a esse clima pesado no Morumbi, já tem gente apostando que a Cátia Fonseca poderia ser uma possibilidade para o Bake Off no SBT. Aí teria que combinar também com a Fabiana Karla, que comandou a décima temporada do programa.

Grupo reunido

Começaram as leituras de texto de Véspera, nova série da Max, estrelada por Bruna Marquezine e Gabriel Leone. A obra é uma adaptação do livro homônimo da escritora Carla Madeira.

Camila também

Camila Márdila também foi confirmada no elenco de Véspera. Em oito capítulos, a série vai contar a história dos gêmeos Caim e Abel. Bruna interpreta Veneza, namorada de Caim, também cobiçada por seu irmão gêmeo, Abel – ambos interpretados por Leone.