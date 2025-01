Após cirurgia de 21 horas, Preta Gil diz que está com bolsa de colostomia definitiva

Preta Gil usou as redes sociais no último domingo, dia 26, para dar uma atualização aos seguidores de seu estado de saúde. Como você vem acompanhando por aqui, a cantora passou por uma cirurgia de 21 horas em dezembro de 2024, e segue internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde então.

Para começar o desabafo, a filha de Gilberto Gil contou que, apesar de estar em um tratamento contra o câncer desde o início de 2023, a recuperação de sua mais recente cirurgia acabou se tornando a mais desafiadora de todas:

- Amores, sei que estou sumidinha, mas eu precisei ficar afastada das redes para me concentrar totalmente na minha reabilitação. Eu não tinha ideia que essa cirurgia fosse ser tão difícil. Os médicos falaram, mas a gente nunca acredita, né? Como eu já tinha feito uma [cirurgia] no ano passado, eu me baseei nela e essa está sendo completamente diferente.

Segundo Preta, no entanto, a sua situação tem melhorado a cada dia:

- É um desafio muito maior, é diário, e eu precisei realmente ficar afastada para me concentrar em mim mesma, em ficar boa e em poder sair daqui mais breve possível. Estou no hospital, no Sírio-Libanês. Estou me reabilitando. Estou bem. Estou me alimentando bem, estou andando, estou me exercitando, estou melhorando cada dia mais.

Outra revelação sobre o tratamento, feita pela cantora, foi de que, dessa vez, ela usará a bolsa de colostomia definitiva. Vale lembrar que, em 2023, Preta chegou a usar a bolsa de ileostomia de forma temporária, por três meses.

- Tudo só melhora, mas é difícil. É um reaprender a fazer muitas coisas. Estou me acostumando com a minha bolsinha de colostomia. Dessa vez definitiva e não provisória como foi a do ano passado. Dessa vez eu vou ficar para sempre com essa bolsinha e sou muito grata a ela por isso. Estou me acostumando, disse ela.

Preta foi diagnosticada com câncer no intestino em 2023.