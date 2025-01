Diadema iniciará mutirão de exames a partir de fevereiro, afirma secretário

O governo do prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), dará início em 1º fevereiro a uma força-tarefa para zerar a fila para exames. Hoje, estão à espera por consultas especializadas e exames mais de 110 mil pacientes. O secretário de Saúde do município, médico Antonio Carlos Nascimento, afirmou ao Diário que o objetivo do mutirão é que 70% dos exames em aguardo sejam realizados em até 100 dias.

“A maior fila de espera é por ultrassonografias. Perto de 26 mil. Raio-X também tem uma fila enorme, 13 mil, e 4.000 pacientes aguardam por tomografias computadorizadas. A fila se estende por outros exames, mas esses causam impacto maior”, destacou.

Segundo Antonio Carlos, há um tomógrafo parado devido à ausência de manutenção. Porém, a secretaria já está em tratativas com a prestadora de serviços de tomografia para uma solução. “Tudo indica que teremos um tomógrafo novo nos próximos 15 dias e poderemos iniciar os exames. Se tudo correr bem, dentro de três a quatro meses teremos findado também essa demanda”, disse.

O secretário afirmou que é difícil falar da administração anterior, por não conhecer “as dores que viveram”, mas o cenário da saúde entregue para a atual gestão “é bastante complexo e ruim”.

Antonio Carlos destacou ainda que os equipamentos de saúde estão comprometidos, seja na estrutura ou no funcionamento. “Agora é uma questão de solucionar e ‘fazer do limão uma limonada’”, disse.

A cada fim de semana a Secretaria de Saúde promoverá força-tarefa de exames. Entretanto, o secretário informou que durante a semana será, em alguns casos, triplicado o número de procedimentos realizados. Os pacientes serão chamados por ordem cronológica.