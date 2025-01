Metrô de SP tem operação normalizada após temporal alagar estações

A operação da Linha 1-Azul da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) voltou a funcionar integralmente na manhã desta segunda, 27. A normalização do serviço ocorre quase três dias após os temporais que atingiram a capital paulista, na última sexta-feira, 24, inundar estações e provocar um caos no transporte público.

A estação Jardim São Paulo-Ayrton Senna foi a mais afetada. Usuários ficaram ilhados dentro da estação. Por conta do alagamento, a operação ficou suspensa durante todo o final de semana no trecho entre o Jardim São Paulo e o Tucuruvi.

A zona norte da capital foi uma das regiões mais afetadas pelas fortes chuvas. Parte do teto do shopping Center Norte chegou a desabar durante o temporal.

Segundo a Enel, na manhã desta segunda, mais de 9 mil clientes ainda estavam sem luz.