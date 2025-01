Abag: redução de alíquota de importação de milho seria medida 'perturbadora' e 'desnecessária'

A Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) classificou como "perturbadora" e "desnecessária" a possível redução de alíquotas de importação de alimentos, como estuda o governo. "Essa medida é absolutamente perturbadora, desequilibra as relações do campo, é desnecessária e pode, principalmente, desestimular o plantio da safrinha (de milho)", afirmou a entidade em comunicado ao Broadcast Agro.

A Abag destacou que o setor opera em "condições absolutamente normais" e que os produtores já enfrentam dificuldades. "Nós estamos com a realidade de custos que também sobem e nós estamos vivendo uma realidade de um período de baixos preços como o ano passado. Portanto, o produtor já vem no sacrifício, já vem no sofrimento", destacou a entidade. "Isso é uma medida do século passado. Não estamos mais lá", criticou a entidade.

A associação alertou ainda para possíveis impactos na produção de etanol de milho e no plantio comercial.

Mais cedo, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, anunciou que o governo estuda reduzir as alíquotas de importação de produtos com preços domésticos superiores aos do mercado internacional, começando pelo milho.