Zubeldía freia 'oba-oba' após vitória contra o Corinthians e pede calma com campeões da Copinha

O São Paulo venceu o Corinthians por 3 a 1, em duelo válido pela quarta rodada do Paulistão, no MorumBis, neste domingo. Foi o segundo triunfo tricolor no "Majestoso" em dois dias, somando a final da Copa São Paulo de Juniores, no dia anterior. Após a partida deste domingo, o técnico Luis Zubeldía não se deixou levar pela euforia de uma vitória no clássico logo no segundo jogo do time titular na temporada.

"Eu acredito que a alegria é momentânea, é hoje. Já temos que pensar no próximo jogo, dormir poucas horas. Hoje estou feliz porque a responsabilidade de nós pra representar o São Paulo é muito grande, tínhamos que ganhar hoje, a torcida cumpriu a parte deles e nós tínhamos que cumprir a nossa", disse Zubeldía.

Com o sub-20 engatando os títulos da Copa do Brasil e Copinha nos últimos três meses, a torcida já pede os heróis dessas conquistas no profissional, casos de Ryan Francisco, Negrucci e Maik. Porém, o técnico argentino tem outros planos.

"Apesar de ter uma repercussão, redes sociais, TV, gente de fora, os torcedores acompanham o torneio, são garotos em formação. Não é o mesmo para Maik enfrentar o jogador sub-20 do Corinthians e Lucas Moura ou Depay de um dia para o outro, muda totalmente. Tem que ir devagar, apesar da repercussão. Eu tenho que ter cabeça fria e pensar passo a passo."

Com essa derrota, o Corinthians viu o fim de sua sequência de 10 vitórias consecutivas. O time de Ramon Díaz havia conseguido sete vitórias para terminar 2024 e mais três em 2025. Além disso, o São Paulo também mantém a soberania recente no clássico "Majestoso". Nos últimos seis confrontos, cinco triunfos tricolores e um empate.

A vitória também dá ao São Paulo a liderança do Grupo C do Paulistão, com sete pontos, mesmo com uma partida a menos que os rivais. O São Paulo volta a jogar na quarta-feira, dia 29, no Pacaembu contra a Portuguesa, às 21h35.