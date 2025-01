São Bernardo FC supera chuva e Botafogo para se reabilitar

O São Bernardo FC teve de superar a água, e também o Botafogo-SP, para garantir a reabilitação na elite do Campeonato Paulista, hoje à noite. Em campo encharcado por temporal em Ribeirão Preto, o Tigre fez 1 a 0 com Rodrigo Ferreira, em bola parada, e assumiu a liderança do Grupo D, com nove pontos, beneficiado pela derrota do então líder e agora vice Palmeiras (sete), sábado, para o Novorizontino, em Barueri.

A equipe do técnico Ricardo Catalá, que iniciou o Estadual com dois resultados positivos, vinha de derrota (2 a 1) na última rodada para o Mirassol, quinta-feira, em pleno Estádio 1º de Maio. Já hoje, após um primeiro tempo equilibrado, no qual os times tiveram oportunidades para abrir o marcador, a partida ficou paralisada por cerca de uma hora no intervalo, por causa das inúmeras poças que se formaram no gramado.

Após a decisão pelo reinício do confronto, o Botafogo-SP tomou a iniciativa e chegou a levar perigo à meta adversária em pelo menos duas oportunidades.

O São Bernardo FC não se assustou, soube controlar o ímpeto dos donos da casa e chegou à vitória já aos 42 minutos em cobrança de falta, na entrada da área, de Rodrigo Ferreira.